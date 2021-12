"Nous, les Européens". L’assiette du futur

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens", présenté par Eléonore Gay et diffusé le dimanche à 10h40 sur France 3, ainsi que le jeudi en fin de soirée sur France 2. Pour ce nouveau numéro de la saison 3, direction les Pays-Bas qui fourmillent d'innovations culinaires, respectueuses notamment de l'environnement. En route vers de nouveaux territoires alimentaires et gastronomiques...Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france...