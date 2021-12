"Nous, les Européens". Hydrogène, la révolution de l’énergie ?

Grand reportage, invités et actualité européenne sont au sommaire du magazine "Nous, les Européens", présenté par Eléonore Gay et diffusé le dimanche à 10h40 sur France 3, ainsi que le jeudi en fin de soirée sur France 2. Pour ce nouveau numéro de la saison 3, direction l'Allemagne et la Suisse, où des camions et des trains alimentés à l'hydrogène circulent déjà... Transports individuels ou collectifs, industrie, l'hydrogène apparaît aujourd'hui comme une source d'énergie d'avenir...