Nos conseils et recettes pour un sandwich équilibré

Le repas de la mi-journée doit satisfaire la faim, combler les apports nutritionnels et rassasier jusqu’au soir. Les sandwichs peuvent répondre à ces critères, mais à condition de les choisir ou de les préparer avec soin. Découvrez quelques conseils et des recettes pour composer (ou choisir) un sandwich sain et équilibré.

Source : https://www.santemagazine.fr/alimentation/acheter-...