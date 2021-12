Noël 2021 : on copie ce look de soirée signé Ariana Grande

Question mode, Ariana Grande s'y connaît. La chanteuse de 28 ans n'a pas froid aux yeux, et ose des looks toujours plus surprenants et glamours – on se souvient notamment de sa robe sirène pour son passage à l'émission de Jimmy Fallon " The Tonight S...Source : https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/Noel-20...