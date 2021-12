Naissance d'un diadème, bijou de conte de fées, trésor d'artisanat

Il y a des bijoux que l'on convoite, d'autres dont l'on rêve et, dans une ultime catégorie, ceux qui font partie des contes de fées. Imaginez un diadème aérien, serti de plus de 1700 diamants, et surplombé de fines étoiles. Il est le bijou d'une vie,...