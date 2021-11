Mon fond de teint et ma crème sont SFP15, ça équivaut à un SFP30 ?

En dépit de ce que l'on pourrait croire, non. " Cela ne s'ajoute pas mathématiquement, car les deux indices ciblent les mêmes longueurs d'onde. On reste donc à 15 ", explique la Dre Martine Baspeyras, dermatologue. Il y a malgré tout un intérêt à sup...