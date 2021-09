Mode circulaire : quatre démarches à adopter

RÉPARERLE PRINCIPE" Rien ne se jette, tout se répare. " Si le secteur du luxe propose discrètement – et depuis longtemps – de prolonger la durée de vie de ses produits, cet effort est aujourd'hui suivi par de plus en plus de marques. Réparation de so...Source : https://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/Mode-circul...