Miley Cyrus adopte le skunk hair, cette tendance phare des années 90

Le " skunk hair " est une des colorations les plus en vogue de 2021. Bella Hadid, Dua Lipa, ou encore Billie Eilish, on ne compte plus les stars qui ont craqué pour cette tendance tout droit sortie des années 90. La dernière en date : Miley Cyrus qui...