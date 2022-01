Metro se voit en Amazon du commerce de gros alimentaire

Les Echos

Le grossiste allemand veut doubler son chiffre d'affaires annuel, à 40 milliards d'euros en 2030. Le groupe, longtemps diversifié avec des hypermarchés et des enseignes non alimentaires, se recentre sur la distribution en gros et l'e-commerce pour les professionnels de la restauration. Il va investir massivement dans le digital et la livraison.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-d...