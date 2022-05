Marseille : une algue invasive menace l'écosystème de la calanque de Callelongue

L'inquiétude gagne les habitués et habitants de la calanque de Callelongue, près de Marseille. Une algue très invasive prolifère depuis quelques années, et empêche désormais les bateaux d'entrer et sortir du port.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/bi...