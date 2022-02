Marchés américains : Wall Street termine sa dernière séance du mois dans le vert

Le Dow Jones gagne 1,17%, le S&P-500 1,89% et le Nasdaq 3,41%. Tesla et Netflix en hausse après des relèvements de recommandation. Plus mauvais mois depuis mars 2020 pour le Dow et le S&P 500.Source : https://investir.lesechos.fr/actions/actualites/wa...