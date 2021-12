Maquillage : voici une astuce pour éviter les brillances durant la journée

Se maquiller quand on a la peau grasse peut vite devenir embêtant. On va vérifier dans le miroir plusieurs fois par jour que les brillances n'ont pas envahi notre visage et l'on a toujours une petite poudre dans le sac en cas d'urgence. Si cette situ...