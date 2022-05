Maquillage : voici l’astuce imparable pour un regard lifté sans chirurgie

Avoir un regard allongé et profond pour un côté glamour, on ne va pas se le cacher : on en rêve toute. Malheureusement, si par nature, nos yeux ne sont pas en amande, cela peut vite devenir mission impossible. Du moins, jusqu'à ce que Mario Dedivani...