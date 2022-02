Malgré le Covid, 650.000 emplois de plus dans le privé en 2021

Alain Ruello

L'économie française a créé 106.700 emplois salariés dans le privé au quatrième trimestre, selon une estimation provisoire de l'Insee. Fin décembre, elle en comptait 650.00 de plus en un an, et 300.000 en deux ans malgré la crise sanitaire.Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/070...