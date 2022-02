Mal aux pieds : comment soulager les pieds endoloris ?

Avoir mal aux pieds est très handicapant dans la vie quotidienne. Pieds gonflés, pieds froids ou engelures, il existe des solutions pour soulager et prévenir les douleurs. Pour garder des pieds en bonne santé, on repère et on soigne même les petites douleurs ! Comment soulager les pieds lorsqu'on a mal ?

Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/soins-du...