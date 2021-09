MET Gala : les robes les plus incroyables qu’on n’oubliera jamais

Le MET Gala est le rendez-vous mode et mondain par excellence. Il rassemble toutes les plus grandes stars autour d'un thème de prédilection. Si les stars respectent la demande à la lettre, d'année en année les looks se font plus audacieux et plus ext...Source : https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/MET-Gal...