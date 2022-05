MET Gala 2022 : topless, Cara Delevingne opte pour un body painting époustouflant

Chaque année, le MET Gala est l'un des événements mondains les plus attendus. Ce lundi 2 mai, le tout Hollywood s'est retrouvé au Metropolitan Museum of Art de New York pour célébrer l'édition 2022. Le thème de la soirée ? " Gilded Glamour ", compren...