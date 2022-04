Luca De Meo, l'homme qui veut électrifier Renault

Les Echos

Il pilote depuis deux ans un groupe plus que centenaire à travers une succession de tempêtes. Pour « La Story », le podcast d'actualité des « Echos », Pierrick Fay et ses invités reviennent sur les difficultés de Renault et sur le plan de Luca De Meo pour inscrire le constructeur automobile dans l'avenir de la mobilité.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/automob...