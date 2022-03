Les visages fermés de Vladimir Poutine et Emmanuel Macron après plus de 5h d'entretien décrivent la dureté de leur échange

Après bientôt deux semaines de guerre en Ukraine, alors que l'offensive russe se durcit tragiquement, qui a encore les moyens d'arrêter Vladimir Poutine ? En 22 ans de pouvoir, le maître du Kremlin s’est enfermé et isolé dans son obsession de reconstruire une Russie puissante. Il a progressivement fait taire toute forme de contradiction en Russie, et systématiquement fait échouer toute tentative de négociation internationale. Même ses plus proches conseillers sont désormais tenus à distance, inc...Source : https://www.bfmtv.com/politique/les-visages-fermes...