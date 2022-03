Les prix s'envolent pour l'éolien en mer aux Etats-Unis, les Français bien placés

Veronique Le Billon

Les enchères pour les concessions de six projets de parcs au large de New York et du New Jersey ont atteint 4,4 milliards de dollars, pour une capacité de production évaluée entre 5,6 et 7 gigawatts. Les Français TotalEnergies, EDF ou Engie ont remporté des lots.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie...