Les oiseaux sont de plus en plus colorés en s'approchant de l'équateur

Une étude britannique et hongroise vient de le confirmer scientifiquement : plus on se rapproche de cette ligne imaginaire tracée autour de la Terre, à mi-chemin de ses pôles, plus les oiseaux ont un plumage aux couleurs vives.Source : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-billet...