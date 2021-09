Les conseils beauté de la rentrée de Christelle Yambayisa

THE SIMPLE CLEANSER, DE AIME " Je finis toujours par récolter quelques petits boutons en septembre. Matin et soir, j'utilise ce gel nettoyant, à rincer à l'eau, et j'essuie mon visage avec une serviette...Source : https://www.elle.fr/Beaute/News-beaute/Soins/Les-c...