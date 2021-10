Les boutons sur le visage, comment les reconnaître ?

Les boutons sur le visage peuvent représenter une réelle gêne esthétique pour de nombreuses personnes. Afin de les traiter au mieux et qu'ils disparaissent le plus rapidement possible, la première étape est d'identifier les différents types de boutons que l'on peut retrouver sur le visage. Quels sont les différents types de boutons ? Comment les reconnaître ?

Source : https://www.santemagazine.fr/beaute-forme/soins-du...