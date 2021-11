Les baisses d'impôts devraient soutenir la croissance française

Nathalie Silbert

Le PIB par tête devrait augmenter de 1,35 % par an entre 2017 et 2025, contre 1,2 % en moyenne entre 2009 et 2017, selon une étude réalisée par le Cepremap et l'IPP. Cette accélération serait notamment la résultante des allégements fiscaux consentis sur le quinquennat.Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjonctur...