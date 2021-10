Les JO de Paris 2024 comptent vendre pour 2 milliards d'euros de produits sous licence

Christophe Palierse

Le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 lance la commercialisation de ses premiers produits sous licence. Il compte toucher le plus grand nombre avec une offre diversifiée, tout en encourageant le « made in France ».Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/service...