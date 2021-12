Les 8 indispensables de la garde-robe de Rosie Huntington-Whiteley

On la connaît surtout en tant que mannequin, mais Rosie Huntington-Whiteley est bien plus qu'un physique. Après avoir défilé pour les plus grands, dont Valentino, Moschino, Tommy Hilfiger, Victoria's Secret et avoir été choisi comme égérie Burberry, ...