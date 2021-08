Le voyageur d'affaires au coeur du modèle économique du transport aérien

Bruno Trevidic

Une diminution durable des déplacements professionnels pourrait remettre en cause le modèle économique des grandes compagnies aériennes. Toutefois, celles-ci s'appuient de plus en plus sur la clientèle loisirs.