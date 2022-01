Le trafic des ports du Havre, de Paris et de Rouen encore sous le niveau de 2019

Denis Fainsilber

Les trois ports du Havre, de Rouen et de Paris officiellement rassemblés dans le même établissement depuis la mi-2021, ont traité plus de conteneurs et de vracs liquides l'an dernier. Mais sa part de marché sur le « range Nord » plafonne encore à 6,7 %.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourism...