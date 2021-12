Le sourire d’Angèle ou la consécration de cet accessoire des années 2000

On ne l'arrête plus. Celle qui se voyait propulsée au-devant de la scène et qualifiée de princesse de la pop grâce à son album " Brôl " en 2018 revient en force ces dernières semaines. Et pour cause, avec son récent documentaire éponyme et la sortie ...