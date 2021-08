Le soft sculpting, la tendance maquillage la plus naturelle de l’été

En période estivale, on troque volontiers nos fonds de teint contre des crèmes teintées en plus de dire bonjour aux poudres de soleil. Le but? Obtenir un maquillage léger et ultra-naturel. Dans ce sens, une nouvelle tendance émerge: le soft sculpting...Source : https://www.elle.fr/Beaute/Maquillage/Tendances/Le...