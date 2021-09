Le rétinol : comment utiliser cet allié anti-âge ?

Le monde de la cosmétique aime la nouveauté, les molécules inédites, les complexes innovants. Pourtant, dans cette course au toujours plus neuf et performant, certains actifs résistent et ne prennent pas une ride. C'est le cas du rétinol : " Considér...Source : https://www.elle.fr/Beaute/Soins/Tendances/Le-reti...