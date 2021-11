Le président de la Banque africaine de développement appelle à redynamiser le développement

Le président de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi A. Adesina, a appelé hier les pays développés du monde entier à honorer leurs engagements financiers envers les pays en développement, alors que ces derniers luttent contre les effets du changement climatique et l’impact de la pandémie de COVID-19. Il a déclaré que la COVID-19 avait plongé des millions de personnes dans la pauvreté, en particulier en Afrique.Dr Adesina s’exprimait dans le cadre d’un panel lors de la quatrième édition du forum de Paris sur la paix, un événement organisé et porté par le président français Emmanuel Macron afin de réunir les acteurs de la gouvernance mondiale dans un espace international et ouvert pour interagir, discuter et générer des solutions concrètes aux défis actuels. Le thème du forum de cette année est « Le thème du forum de cette année est “Combler la fracture de la solidarité”.Soulignant les besoins financiers de l’Afrique dans un contexte d’inégalité mondiale, M. Adesina a déclaré : “Nous ne cherchons que 485 milliards de dollars sur les trois prochaines années pour sortir de la crise actuelle. Dans le même temps, les pays développés disposent de milliers de milliards de dollars. Alors que les pays développés procèdent aux deuxième et troisième rappels de COVID-19, l’Afrique se bat pour que les populations aient accès à l’injection de base.” Il a souligné l’importance des 650 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international, qui, selon lui, offrent aux pays en développement, et aux nations africaines en particulier, des ressources supplémentaires pour relever les défis de la reconstruction de leurs économies suite à la pandémie de COVID-19.