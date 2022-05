Le premier cimentier mondial Holcim se désengage d'Inde

Christophe Palierse

Le groupe suisse, né de la fusion de Holcim et du français Lafarge, cède ses activités en Inde au conglomérat indien Adani Group, pour plus de 6 milliards d'euros. Le premier producteur mondial de ciment poursuit le recentrage de son activité et se donne les moyens de se redéployer.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobil...