Le pouvoir d'achat a plus augmenté pendant ce quinquennat qu'au cours des deux précédents

Guillaume de Calignon

Selon une étude de l'OFCE publiée ce jeudi, le pouvoir d'achat par unité de consommation a grimpé de 0,9 % par an, soit environ 300 euros de plus chaque année. La hausse a concerné aussi bien les Français les plus aisés que les plus modestes, les classes moyennes étant les premières gagnantes. Mais cette amélioration s'est faite au détriment des finances publiques.Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjonctur...