Le plus grand paquebot au monde va faire sa première sortie en mer

Antoine Boudet

Construit aux Chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, le « Wonder of the Seas » va effectuer vendredi sa première sortie en mer pour quatre jours d'essais techniques. Son armateur, l'américain Royal Caribbean Cruise Line (RCCL), le destine au marché chinois, avec pour port d'attache Shanghai qu'il rejoindra en mars 2022.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourism...