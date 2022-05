Le pionnier français de l'avion électrique forcé de rompre avec son actionnaire russe

Anne Drif

Selon nos informations, Jean Botti, l'ex-patron de l'innovation d'Airbus et fondateur de VoltAero, est près de trouver un accord avec le russe SSC, son partenaire au capital. Une condition sine qua non si le lauréat du programme d'innovation européen veut débloquer les capitaux de Bruxelles et des fonds privés.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-def...