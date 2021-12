Le nouvel accessoire fétiche de Carrie Bradshaw

Depuis sa sortie, " And Just Like That " est au cœur de toutes les discussions. Bien que l'on attendait avec impatience de retrouver Carrie Bradshaw et ses amies pour suivre à nouveau leurs aventures dans la ville qui ne dort jamais, un autre élément...Source : https://www.elle.fr/Mode/La-mode-des-stars/Le-nouv...