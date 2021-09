Le fonds de dotation Orient-Express veut valoriser les archives du train mythique

Martine Robert

Jusqu'au 26 septembre, une exposition aux Rencontres d'Arles retrace l'épopée du train de luxe. Voulue par la SNCF et Accor, cette structure de mécénat a vocation à préserver et faire connaître ces photos, affiches, plans, dessins, et artefacts, historiques.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/service...