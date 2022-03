Le discounter Action sur le podium des enseignes préférées des Français

Philippe Bertrand

L'enquête d'EY-Parthenon confirme l'attrait de Leroy Merlin et de Decathlon. L'arrivée du discounter hollandais à la troisième place du palmarès marque le regain d'intérêt pour les prix bas et les bonnes affaires. Dans le même ordre d'idées, Vinted grimpe au quatrième rang de la catégorie mode, devant les Galeries Lafayette. Pour la restauration rapide, le livreur Uber Eats devance Quick et Subway. Une révolution.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-d...