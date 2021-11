Le champagne compte de moins en moins de petits producteurs

Marie-Josée Cougard

Les petits producteurs de champagne sont toujours plus nombreux à raccrocher. Le prix attractif du raisin et l'évolution du marché les poussent à se contenter de la culture de la vigne. Mauvaise nouvelle pour le consommateur qui aura moins d'offres et des prix à la bouteille plus élevés.