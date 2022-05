Le « credo » du pionnier du lait bio aux Etats-Unis pour une agriculture plus vertueuse

Marie-Josée Cougard

Gary Hirshberg, précurseur du lait bio aux Etats-Unis et fondateur de Stonyfield, leader du secteur raconte son parcours. Son entreprise vendue, il tente de convaincre que l'agriculture est une arme pour sauver la planète et pas un élément de sa destruction. Mais beaucoup reste à faire pour la rendre plus vertueuse, reconnaît-il.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-d...