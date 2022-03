Lady Gaga : le rouge à lèvres qu’elle portait aux Oscars coûte moins de 20 €

La cérémonie des Oscars était l'événement à ne pas manquer, ce dimanche 27 mars, pour le tout Hollywood. L'occasion pour les célébrités du 7ème art de se parer de leurs plus belles tenues et d'afficher une mise en beauté tout en strass et paillettes...