La revue "The Eyes" interroge par la photographie la notion d'"afropéanité"

Entre revue indépendante engagée – sans publicité – et livre d’art bilingue français/anglais, "The Eyes" explore dans son dernier numéro intitulé "B-SIDE" ce que signifie d’être "afropéen", à la fois noir et européen.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/culture-...