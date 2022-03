La menace nucléaire russe sème le doute

Anne Bauer

Inutilisée depuis plus de sept décennies, l'arme nucléaire n'est en théorie plus qu'une arme préventive. Mais la modernisation de l'arsenal nucléaire russe et les avertissements lancés par Vladimir Poutine remettent en question la doctrine de la dissuasion.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-def...