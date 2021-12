La fourrure dans ELLE, c’est fini

C'est officiel, il n'y aura plus de fourrure animale dans les pages de tous les ELLE du monde. Ce jeudi 2 décembre, ELLE international – en collaboration avec The Human Society of the United States, Humane Society International et Creative for Change...Source : https://www.elle.fr/Mode/Les-news-mode/La-fourrure...