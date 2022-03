La filière de récupération des mégots lance son programme de « communes pilotes »

Antoine Boudet

Alcome, l'éco-organisme agréé le 10 août par le ministère de la Transition écologique pour mettre en place une filière de récupération des mégots de cigarettes jetés sur la voie publique, va tester dans six communes des initiatives de nettoiement et de sensibilisation des fumeurs. L'objectif est de réduire la présence de mégots abandonnés de 40 % en six ans.Source : https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie...