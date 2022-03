La destruction de la biodiversité menace la stabilité économique, pointe un rapport

Cette étude, réalisée avec la participation de banques centrales, insiste sur le fait que les menaces sur la nature devraient être intégrées dans leurs évaluations des risques et dénonce la dépendance des systèmes économiques et financiers envers des écosystèmes fonctionnels et en bonne santé.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/bi...