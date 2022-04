La croissance du secteur privé au plus haut depuis 2018 en avril en France

Les Echos

L'activité du secteur privé en France a connu ce mois-ci sa plus forte croissance depuis plus de quatre ans, a indiqué ce vendredi le cabinet IHS Markit. Les services s'en sortent beaucoup mieux que l'industrie, toujours pénalisée par les pénuries, la hausse des coûts et les retombées de la guerre en Ukraine.Source : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjonctur...