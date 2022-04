La chronique de Laury Thilleman : j’ai testé le facialisme et j’en suis dingue

Un jour, je suis contactée par la facialiste Delphine Langlois, qui me propose de tester sa méthode de massage du visage. " Un massage du visage ? Mais pour quoi faire ? " Je me suis demandé direct. Et puis bon à la veille de mes 30 ans, j'ai pensé q...