La France et ses partenaires européens se retirent militairement du Mali

Paris et ses partenaires souhaitent toutefois "rester engagés dans la région" sahélienne et "étendre leur soutien aux pays voisins du golfe de Guinée et d'Afrique de l'Ouest" pour contenir la menace jihadiste.Source : https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metier...